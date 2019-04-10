Банк Кореи снизил прогноз роста национальной экономики на 2019 год до 2,5%

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Банк Кореи снизил прогноз роста национальной экономики на этот год до 2,5%. Это на 0,1% меньше, чем прогнозировалось в январе. Причину такого решения в Банке Кореи объяснили замедлением темпов роста производства, сокращением потребительской активности, экспорта и инвестиций в производственные мощности. Нынешний прогноз Банка Кореи ниже прогнозов правительства страны, составляющего 2,6–2,7% и МВФ - 2,6%. Целевой показатель инфляции на этот год понижен с 1,4% до 1,1%. Между тем, Банк Кореи не рассматривает возможности снижения учётной ставки, несмотря на понижение экономического прогноза в этом году,- заявил в четверг управляющий банком Ли Чжу Ёль. В тот же день Банк Кореи принял решение сохранить учётную ставку на уровне 1,75%. Она не меняется уже пять месяцев подряд, с ноября прошлого года. Совет по денежно-кредитной политике главного финансового учреждения страны принял во внимание сохраняющуюся обеспокоенность по поводу замедления экономического роста в условиях низкой инфляции. В марте рост потребительских цен, который составил 0,4% в годовом исчислении, оказался самым низким за последние 20 лет. Ситуацию в экономике осложняют такие факторы как торговый спор между США и Китаем, снижение внутреннего потребления и сокращение экспорта.