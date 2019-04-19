Группа BTS вошла в список «100 самых влиятельных людей» по версии Time

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В среду американский журнал Time опубликовал очередной список «100 самых влиятельных людей» за этот год. От РК в него вошли южнокорейская поп-группа «Бантхан сонёндан» (BTS) и председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Ли Хве Сон. В прошлом году BTS также по итогам голосования заняла первое место в категории «Артисты», но не вошла в список, так как была исключена отборочной комиссией Time. Американская певица Холзи в своей рекомендации назвала южнокорейскую группу «удивительной семёркой молодых людей, которые подтверждают, что музыка сильнее языковых барьеров». Новая песня BTS, представленная 12 апреля, набрала более 150 млн просмотров на видеохостинге YouTube. Между тем, председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Ли Хве Сон, который занимает этот пост с 2015 года, попал в список в категории «Лидеры».