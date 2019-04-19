Суд РК счёл оправданным решение МИД не раскрывать документы о переговорах РК и Японии по проблеме сексуального рабства

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Южнокорейский суд счёл правильным решение правительства не раскрывать документы о переговорах РК и Японии по объявленному в 2015 году соглашению об урегулировании споров вокруг сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Такой вердикт 18 апреля вынес Сеульский высший суд по итогам апелляционного рассмотрения дела по иску адвоката Сон Ги Хо от коллегии адвокатов по демократическому обществу, поданному против МИД РК с требованием обнародовать вышеуказанные документы. То есть, суд счёл оправданным решение внешнеполитического ведомства не раскрывать содержания документов. Предполагается, что была учтена позиция о том, что обнародование документов может оказать отрицательное влияние на внешние отношения, а также нанести ущерб государственным интересам. Сон Ги Хо подал иск в феврале 2016 года. В январе следующего года суд постановил раскрыть содержание документов. Но МИД РК подал апелляцию, по которой и было принято решение.