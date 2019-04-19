Фильм «Дом колибри» получает награды на международных кинофестивалях

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Южнокорейский фильм «Дом колибри» режиссёра Ким Бо Ра получил ряд наград на международных кинофестивалях. Так, совсем недавно он получил награду на 38-м Международном стамбульском кинофестивале, который проходил с 5 по 16 апреля. В феврале на Берлинском кинофестивале картина была удостоена награды в параллельном конкурсе Generation. «Дом колибри» поветсвует о жизни школьницы, которая пытается найти себя. В фильме подробно выражены чувства подростка, связанные с непростыми условиями современности. Картина примет участие в конкурсной программе кинофестиваля Трайбека, который откроется 24 апреля в Нью-Йорке. Премьера в РК намечена на конец августа.