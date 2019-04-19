РК будет председательствовать на Международном форуме регуляторов медицинских изделий

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РК была выбрана в качестве председательствующей страны на Международном форуме регуляторов медицинских изделий (IMDRF). Об этом 18 апреля сообщили в Управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств. Отмечается, что такое решение было принято на форуме в Москве в марте. Пост председателя РК займёт в 2021 году. Данная организация занимается регулированием систем медицинского оборудования в разных странах. В неё входят десять государств. РК присоединилась к форуму в 2017 году. Заседания проводятся ежегодно.