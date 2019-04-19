Более половины молодых корейцев не стремятся к созданию собственной семьи

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Лишь менее половины молодых корейцев считают необходимым создание семьи и рождение детей. Об этом говорят результаты исследования за 2018 год, проведённого Корейским институтом молодёжной политики. Оно проводилось среди 3.133 человек в возрасте от 15 до 40 лет. На вопрос о необходимости вступления в брак положительный ответ дали 42,9%. В 2016 году показатель составлял 56%. Если среди мужчин отметка составила 45%, то среди женщин 40%. Помимо этого, 44% респондентов выразили желание в будущем завести детей. В предыдущем году показатель составлял 54,1%. Среди респондентов до 20 лет такой ответ звучал гораздо чаще, чем среди тех, кому от 20 до 29 лет.