Почта Кореи начинает эксплуатацию малогабаритных электромобилей

Photo : YONHAP News

Почта Кореи к августу намерена ввести в эксплуатацию тысячу малогабаритных электромобилей, предназначенных для доставки посылок. Данные электромобили, собранные внутри страны из отечественных комплектующих, будут сданы в аренду Почте Кореи на пять лет. На реализацию проекта выделено 10 млн долларов. В декабре 2017 года специальная рабочая группа подготовила спецификации по закупке электромобилей и с прошлого года приступила к тестовой эксплуатации 70 машин в некоторых районах столицы. На основе анализа эффективности их применения с этого года планируется расширить масштаб реализации проекта.