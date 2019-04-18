Кремль сообщил о предстоящем визите лидера КНДР в Россию

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18 апреля на сайте президента России появилось сообщение о предстоящем северокорейско-российском саммите. В сообщении говорится следующее: «По приглашению Владимира Путина председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чон Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля». Время и место встречи не названы. Ранее высказывались предположения о том, что саммит может состояться во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета, где часто проходят крупные международные мероприятия. Если саммит состоится, то главы двух стран сядут за стол переговоров впервые за восемь лет.