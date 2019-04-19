Дипломаты России и США обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове

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18 апреля в Москве состоялись консультации заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова и спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, проведён обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации вокруг Корейского полуострова. Подтверждено обоюдное стремление продолжать активные усилия на данном направлении во взаимодействии со всеми вовлечёнными сторонами в интересах скорейшего политико-дипломатического урегулирования проблем. Встреча дипломатов двух стран носила конструктивный характер, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство США в Москве. Стороны рассмотрели также ряд аспектов северокорейской проблематики, по которым подходы США и России совпадают, «выразив приверженность продолжению диалога для преодоления любых расхождений ради продвижения вперёд».