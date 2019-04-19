РК представит свою позицию на дискуссии СБ ООН по теме женщин, мира и безопасности

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Замминистра иностранных дел РК Ли Тхэ Хо представит продвигаемую южнокорейским правительством «инициативу мира с женщинами» на дискуссии СБ ООН по вопросам женщин, мира и безопасности, которая состоится 23 апреля в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель МИД РК Ким Ин Чхоль. В июне прошлого года в РК начала работу консультационная комиссия по этому вопросу. Инициативы направлены на искоренение насилия над женщинами в различных конфликтах, а также стимулирование их эффективного участия в миротворческой деятельности и усилиях по предотвращению конфликтов. Правительство отметило стремление внести вклад в продвижение этой идеи. Содержание выступления Ли Тхэ Хо пока не определено. Но в нём, как отметил представитель внешнеполитического ведомства, будет изложено видение проблемы южнокорейским правительством, а также меры, принимаемые и планируемые в целях её решения.