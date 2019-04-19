Малые и средние компании РК сократили экспорт

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В первом квартале этого года экспорт малых и средних компаний сократился на 4% в годовом исчислении, составив 25 млрд 100 млн долларов. Об этом сообщили в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса. Спад объясняется такими факторами как застой в экономике Китая, снижение цен на полупроводники и нефтепродукты, которые входят в список главных наименований экспортных товаров, идущих в Китай, Гонконг и Тайвань. Между тем, рост экспорта отмечен по таким направлениям как США, Япония, Вьетнам, Индия, Индонезия, Таиланд и Россия. Доля малых и средних компаний составила в первом квартале 18,9% общего объёма экспорта, увеличившись на 0,9% по сравнению с прошлым годом.