KDI представил неутешительные прогнозы роста экономики РК до 2050 года

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Корейский институт развития представил неутешительные прогнозы роста южнокорейской экономики до 2050 года. В частности, указывается, что даже если уровень участия трудоспособного населения в экономической деятельности достигнет уровня развитых стран, темпы роста экономики не повысятся в связи с проблемой старения общества. В настоящий момент степень участия в экономической деятельности граждан в возрасте от 15 до 34 лет и женщин от 35 до 54 лет ниже средней отметки стран «Большой семёрки». Предполагается, что при сохранении этого показателя к 2050 году среднегодовой рост экономики снизится до 1%. Это связано с тем, что, в отличие от развитых стран, доля трудоспособного населения в РК постоянно снижается. В этой связи отмечается необходимость расширения экономической активности пожилого населения. Поскольку в нынешних условиях мер по увеличению рабочей силы за счёт молодёжи, женщин и повышения рождаемости недостаточно для смягчения отрицательного влияния старения общества.