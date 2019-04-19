РК и Франция развивают сотрудничество в сфере обороны

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18 апреля в Сеуле состоялась пятая встреча представителей военных ведомств РК и Франции в рамках стратегического диалога в сфере обороны. Стороны представляли начальник управления оборонной политики министерства обороны РК Чон Сок Хван и начальник управления международных отношений и стратегии минобороны Франции Алис Квитон. Стратегический диалог в сфере обороны между двумя странами начался в 2007 году в целях обсуждения вопросов развития военного сотрудничества. Предыдущая встреча проходила в 2017 году в Париже. Стороны положительно оценили результаты сотрудничества за последние годы и договорились расширять взаимодействие в сферах контактов на высоком уровне, подготовки офицерского состава и миротворческой деятельности ООН. Чон Сок Хван познакомил Алис Квитон с усилиями Юга по улучшению межкорейских отношений и с ситуацией в сфере безопасности, призвав поддержать Сеул в вопросе налаживания прочного мира на Корейском полуострове.