В КНДР испытали новое тактическое оружие

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Послания КНДР в отношении США приобретают всё более жёсткий характер. Как сообщило агентство ЦТАК, 17 апреля глава Госсовета КНДР Ким Чон Ын лично руководил испытательным запуском тактического управляемого оружия нового типа. Позже южнокорейское агентство Yonhap привело мнение экспертов о том, что Север испытал новые тактические управляемые ракеты, действующие на малой высоте. Ким Чон Ын заявил, что завершение разработки этого оружия имеет важное значение для повышения боеспособности северокорейской армии. Он также поставил стратегические и поэтапные цели по повышению уровня оборонных технологий. Американские СМИ New-York Times и Wall street Journal назвали испытания предупредительным посланием Севера в отношении США. В Пентагоне, между тем, заняли сдержанную позицию. В четверг исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил лишь, что испытания нового оружия в КНДР не имеют отношения к баллистическим ракетам.