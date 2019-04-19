Президент США поздравил Ким Чон Ына со 107-й годовщиной со дня рождения Ким Ир Сена

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Президент США Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну послание с поздравлениями по случаю 107-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Об этом 17 апреля в интервью вещательной компании PBS сообщил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, Трамп направил Ким Чон Ыну некое фото и письмо. Он не уточнил, идёт ли речь о простом поздравительном послании или в письме всё же изложены предложения по возобновлению диалога. Таким образом, американский президент выразил стремление к поддержанию хороших отношений и готовность к диалогу, сохраняя приверженность «большой сделке», которая сводится к принципу «всё или ничего».