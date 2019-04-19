Южнокорейские военные дали оценку новым ракетам КНДР

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Южнокорейские военные дали оценку новым тактическим управляемым ракетам, которые накануне были испытаны в КНДР. 19 апреля представитель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК сообщил, что речь может идти о боевом управляемом оружии наземного базирования. Он также отметил, что оно не имеет отношения к баллистическим ракетам. Данная оценка, по его словам, была дана совместно экспертами РК и США. Представитель заявил, что не может озвучить более детальные данные. Тактические ракеты, запущенные в КНДР 17 апреля не были зафиксированы радарами РК и США. Американские эксперты подтвердили факт проведения испытаний на основе данных со спутника. Они пришли к выводу о том, что это не баллистические ракеты, проведя анализ данных о высоте полёта и точке падения ракет. Подробная информация была передана южнокорейским военным.