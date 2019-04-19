Правительство РК представило базовый план развития энергетической отрасли

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19 апреля в министерстве промышленности, торговли и энергетики представили третий базовый план развития энергетической отрасли. Согласно документу, в период с 2019 по 2040 год правительство намерено значительно изменить направления развития энергетики с целью обеспечения устойчивого роста и повышения уровня жизни населения. План предусматривает масштабное сокращение производства энергии за счёт угольных электростанций в целях реализации концепции чистой энергетики Кроме того, к 2040 году долю возобновляемой энергетики решено увеличить до 30-35%. Международное энергетическое агентство поставило цель достичь отметки в 40%. По состоянию на 2017 год показатель РК составлял 7,6%. Для реализации поставленных задач правительство намерено демонтировать устаревшие угольные электростанции и прекратить строительство новых подобных объектов. Детали этих мер будут описаны в девятом базовом плане обеспечения электроэнергией, который планируется представить в конце года. Некоторые эксперты полагают, что такая политика приведёт к резкому удорожанию электроэнергии. Вышеуказанный план развития энергетической отрасли носит характер общего ознакомления с политикой правительства и в нём нет конкретного содержания по ценам. В настоящий момент в правительстве ведётся обсуждение изменения системы начисления оплаты за электричество в частном секторе. Выводы, судя по всему, будут представлены в первой половине года.