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С 15 по 19 апреля в Южно-Сахалинске прошёл XX Форум пограничных ведомств (береговых охран) шести государств северной части Тихого океана. В мероприятии приняли участие 70 экспертов в составе делегаций шести государств: РК, России, США, Японии, Китая, Канады. Они обсудили текущие вопросы, договорились продолжать сотрудничество по вопросам морской безопасности. Были обсуждены практические совместные мероприятия в сфере борьбы с противоправной деятельностью на море, в том числе с контрабандой наркотических веществ. Об этом сообщили в Управлении морской полиции РК. Стороны также обсудили план проведения многосторонних учений, которые пройдут в Японии в июне этого года. Состоялся обмен опытом в вопросе пресечения контрабанды наркотиков. Участники форума затронули проблему борьбы с браконьерами. Данное мероприятие проводится дважды в год. Первое заседание состоялось в 2000 году в Японии. Данный форум является платформой для международного сотрудничества служб береговой охраны.