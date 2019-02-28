Между РК и Узбекистаном будут установлены отношения специального стратегического партнёрства

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19 апреля в Ташкенте состоялась встреча президентов РК и Узбекистана Мун Чжэ Ина и Шавката Мирзиёева. Лидеры двух стран согласились повысить уровень двусторонних связей и активизировать партнёрство в различных областях. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, участники саммита выразили удовлетворение тем уровнем сотрудничества, которого они достигли за годы, прошедшие после установления дипломатических отношений в 1992 году. В 2006 году РК и Узбекистан договорились установить отношения стратегического партнёрства, а на этот раз решено повысить их до уровня специального стратегического партнёрства. Лидеры двух стран отметили, что совместные проекты в энергетической отрасли внесли важный вклад в развитие взаимовыгодных отношений и помогли экономическому развитию обеих стран. Они договорились развивать сотрудничество в таких сферах как медицинские услуги, здравоохранение и высокие технологии. Президент Мун Чжэ Ин отметил, что Узбекистан оказывает всемерную поддержку политики денуклеаризации Корейского полуострова. Президент Мирзиёев со своей стороны отметил, что его правительство будет и впредь выступать на всех уровнях за установление прочного мира на Корейском полуострове. Глава Узбекистана поблагодарил РК за поддержку политики местных властей по продвижению широких реформ. Особо он оценил успех сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, подготовки кадров, а также в энергетической области. Эта была вторая встреча Мун Чжэ Ина и Шавката Мирзиёева с мая 2017 года, когда Мун Чжэ Ин вступил в должность главы РК. В ноябре 2017 года узбекский президент посетил с государственным визитом Сеул. Визит южнокорейского лидера в Узбекистан завершится 22 апреля. В его программе также посещение Самарканда.