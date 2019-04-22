Останки двух борцов на независимость Кореи будут перевезены из Казахстана в РК

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Многие борцы за свободу Кореи, действовавшие в российском Приморском крае в период японского протектората над страной, в 1937 году были принудительно депортированы в Центральную Азию. Именно там они и были захоронены. По случаю 100-летия Временного правительства президент РК Мун Чжэ Ин решил лично привезти на родину останки двух борцов Ке Бон У и Хван Ун Чжона. Ке Бон У был историком и филологом, изучавшим корейский язык. 60 лет назад он скончался в Казахстане. Хван Ун Чжон действовал в составе армии независимости Чосона. Он также умер вдали от родины. Мун Чжэ Ин стал первым из южнокорейских президентов, который вернул на родину останки борцов за независимость страны. Он сказал, что это символ завершения их борьбы, а также честь для всех южнокорейцев. Останки будут захоронены на национальных кладбищах в Сеуле и Тэчжоне по желанию их потомков. Правительство приняло решение реализовать проект возвращения на родину останков 152 борцов за независимость Кореи, захороненных в других странах.