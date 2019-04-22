Отношение налоговых сборов к ВВП достигло рекордной отметки

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В прошлом году налоговые сборы составили в РК 377 трлн 900 млрд вон или 332 млрд 512 млн долларов, что на 28 млрд 200 млн долларов больше, чем в предыдущем году. Сумма налоговых сборов составляет 21,2% ВВП, что на 1,2% больше показателя предыдущего года и является рекордным показателем с 2000 года. Значительное влияние на такой рост оказало увеличение суммы доходов от налогов. Сказалось также замедление роста ВВП. Между тем, отношение налоговых сборов к ВВП в РК ниже среднего показателя по Организации экономического сотрудничества и развития, где оно составляет 24,9%.