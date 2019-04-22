Сумма гуманитарной помощи КНДР сокращается

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К настоящему моменту сумма гуманитарной помощи КНДР, которая запланирована на этот год правительствами разных стран и международными организациями, составила 5 млн 740 тыс. долларов. Об этом сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН. 2 млн 800 тыс. долларов или 49,1% всей помощи приходится на Швейцарию. Далее следует Швеция – 42,6%. Как отмечается в управлении, 32,9% всех средств пойдут на продовольственную поддержку, 13,8% на очистку воды. В последние годы сумма гуманитарной помощи КНДР постоянно сокращается.