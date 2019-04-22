Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина практически не изменился

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Уровень одобрения политики президента РК Мун Чжэ Ина составляет 48,2%, что на 0,2% выше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого агентством Realmeter в период с 15 по 19 апреля среди 2,5 тысяч жителей страны. Отрицательный показатель снизился на 0,7% до 46,1%. Эксперты указывают на то, что рейтинг президента практически не изменился, учитывая совмещение как отрицательных, так и положительных факторов. В их числе протест оппозиции против назначения Ли Ми Сон председателем Конституционного суда, а также новости о поездке главы государства по странам Центральной Азии. Уровень одобрения правящей Демократической партии Тобуро составил 37,8%, увеличившись на 1% по сравнению с прошлой неделей. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 31,3% респондентов, что на 0,5% больше, чем неделю назад. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.