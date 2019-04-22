В РК растёт объём выработки водородной энергии

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В январе мощность топливных элементов на водороде составила в РК 345 тыс. кВт. Это на 36,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Данный рост в четыре раза превышает показатель других направлений новой возобновляемой энергетики. Мощность оборудования в сфере внутрицикловой газификации угля (IGCC) осталась на прежнем уровне - 346 тыс. кВт. После водородной энергетики наибольший рост производственных мощностей наблюдается в области солнечной энергии – 27,2% и ветряной – 12,4%. Незначительный прирост есть в сфере энергии от переработки отходов, био- и гидроэнергетики.