За первые 20 дней апреля южнокорейский экспорт сократился на 8,7%

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В период с 1 по 20 апреля объём южнокорейского экспорта сократился на 8,7% в годовом исчислении, составив 29 млрд 700 млн долларов. Об этом сообщили в понедельник в Таможенном управлении. Среднедневной экспорт сократился на 11,5%, составив 1 млрд 800 млн долларов. Экспорт полупроводников снизился на 24,7%, автозапчастей - на 4,1%. При этом экспорт средств беспроводной связи увеличился на 39,9%, автомобилей – на 4,12%, нефтепродуктов – на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт в США, Вьетнам и Тайвань увеличился, а в Китай, Евросоюз, Японию и на Ближний Восток сократился. За первые 20 дней апреля южнокорейский импорт составил 47 млрд 100 млн долларов, сократившись на 8,2% в годовом исчислении.