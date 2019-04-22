В РК отобраны три отрасли для активной поддержки на правительственном уровне

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Администрация президента и правительство РК приняли решение определить отрасли биотехнологий, автомобилей будущего и полупроводников, не касающихся технологий памяти, в качестве основных объектов развития, сосредоточившись на их поддержке. Как сообщил в понедельник представитель администрации президента, Мун Чжэ Ин считает необходимым создать передовую экономику, отказавшись от статуса «догоняющей». Поэтому решено активно развивать данные отрасли с целью создания предприятий, способных возглавить мировой рынок в своих сферах. При выборе вышеуказанных отраслей правительство руководствовалось пятью критериями – высокая конкурентоспособность, потенциал к росту до мирового уровня, наличие достаточного персонала и капитала, фактор положительного влияния на совместный рост крупного, малого и среднего бизнеса, эффект в создании рабочих мест.