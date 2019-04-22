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Становятся известны новые подробности визита лидера КНДР в Россию, хотя российская сторона официально сообщила лишь о том, что визит состоится во второй половине апреля. Южнокорейские и японские СМИ полагают, что северокорейско-российский саммит состоится 24-25 апреля, после чего президент России Владимир Путин отправится на международную конференцию «Один пояс - один путь», которая пройдёт 26-27 апреля в Пекине. СМИ сообщают, что руководитель протокола северокорейского лидера Ким Чхан Сон осмотрел в воскресенье Дальневосточный федеральный университет на острове Русский, где, как полагают, пройдёт саммит. Северокорейские представители прибыли в университет в белом микроавтобусе в сопровождении двух чёрных автомобилей. В понедельник появились сообщения об ужесточении пропускного режима в кампусе университета. Ранее японские СМИ сообщили, что северокорейский лидер, скорее всего, прибудет во Владивосток на поезде. Данное сообщение косвенно подтверждает тот факт, что Ким Чхан Сон осмотрел на прошлой неделе железнодорожный вокзал Владивостока. Как полагают, Ким Чон Ын прибудет во Владивосток 24 апреля, и в этот же день состоится официальный приветственный банкет, а саммит пройдёт на следующий день. 26 апреля лидер КНДР может встретиться со студентами и осмотреть достопримечательности Владивостока, после чего отправится на родину. Если саммит состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран с 2011 года, когда в Улан-Удэ встречались бывший северокорейский лидер Ким Чен Ир и тогдашний президент России Дмитрий Медведев.