Мартовский экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий снизился на 16,3%

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Южнокорейский экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий снизился в марте на 16,3% в годовом исчислении, составив 158,5 млрд долларов, а импорт - 91 млрд 900 млн долларов. Профицит торгового баланса в этой области составил 66,5 млрд долларов. Об этом сообщили в понедельник в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Снижение экспорта в сфере информационно-коммуникационных технологий продолжается пять месяцев подряд. Это объясняется продолжением спада в сферах полупроводников, дисплеев и мобильных телефонов. Между тем, отмечен рост экспорта некоторых наименований продукции. Среди них вторичные батареи – 10,2%, компьютеры – 71,9%.