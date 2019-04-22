В РК усугубляется поляризация в размере зарплат в крупных и небольших компаниях

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Уровень заработной платы на крупных предприятиях РК в три раза выше, чем в небольших компаниях, в которых работают менее четырёх человек. В период с 2012 по 2017 год ситуация постоянно ухудшалась. Об этом говорится в докладе, представленном 21 апреля Корейским институтом малого и среднего бизнеса. Выяснилось, что по состоянию на 2017 год размер зарплаты в небольших компаниях составлял 32,6% от показателя крупных предприятий со штатом более 500 человек. В Японии, которая постепенно решает эту проблему, показатель составил 65,7%. При этом в РК отметка за пять лет уменьшилась на 1,1%, что указывает на усугубление поляризации. Научный сотрудник Но Мин Сок заявил, что в целях решения этой проблемы нужно обеспечивать долгосрочное трудоустройство в малом бизнесе, а также реализовывать политику совместного роста.