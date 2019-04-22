Каждый пятый бывший северокореец в РК сталкивался на Юге с дискриминацией

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20,2% северокорейских беженцев, проживающих в РК, сталкивались с дискриминацией. На это указывают представленные 22 апреля результаты исследования, которое проводилось Фондом единства Юга и Севера среди 2.710 беженцев в возрасте старше 15 лет. В качестве причины такого отношения со стороны некоторых окружающих 69,9% респондентов отметили разницу в способах общения, в диалекте, в ведении быта и других моментах. 42,9% отметили негативное отношение к беженцам из КНДР в целом. Шесть из десяти респондентов заявили, что они не имеют друзей или близких, к которым можно обратиться за помощью в случае необходимости.