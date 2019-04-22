Останки двух борцов за независимость Кореи захоронены на родине

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22 апреля в РК доставлены останки двух борцов за независимость страны Ке Бон У и Хван Ун Чжона. В тот же день они были захоронены на Национальных кладбищах в Сеуле и Тэчжоне. На торжественных церемониях присутствовали члены их семей, представители правительства и общественных организаций. В торжественной речи начальник Управления по делам патриотов и ветеранов РК Пхи У Чжин выразил глубокое почтение борцам за независимость страны, которые скончались вдали от родины. Он заявил, что дело героев, погибших за свою страну, будет продолжено. 21 апреля президент РК Мун Чжэ Ин провёл в Казахстане церемонию отправки останков на родину. Он сказал, что это символ завершения их борьбы, а также честь для всех южнокорейцев.