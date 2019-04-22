Президент РК Мун Чжэ Ин завершил визит в Центральную Азию

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Президент РК Мун Чжэ Ин завершил восьмидневный визит в Центральную Азию, в ходе которого он посетил Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. Как сообщил во вторник на брифинге в Сеуле заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон, глава государства заручился поддержкой лидеров трёх стран в реализации «новой северной политики» Сеула. По словам Ким Хён Чжона, визит позволил создать тесные отношения с главами вышеуказанных стран. По его словам, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Мун Чжэ Ином принимал участие во всех мероприятиях, за исключением встречи с представителями корейской диаспоры. В Туркменистане Гурбангулы Бердымухамедов вместе с Мун Чжэ Ином посетил нефтехимический завод в посёлке Киянлы в 500 километрах от Ашхабада. Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Мун Чжэ Ина в его резиденции, проведя с ним незапланированную встречу. В ходе поездки в Центральную Азию Мун Чжэ Ин инициировал участие южнокорейских компаний в 24 крупных проектах общей стоимостью 13 млрд долларов. Сам президент отметил, что поездка имела важное значение с точки зрения поддержки 300 тыс. соотечественников, проживающих в регионе.