В РК активизируется работа инновационных компаний

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В РК наблюдается рост количества компаний, открывающихся в десяти инновационных городах. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, представленным 23 апреля, к настоящему моменту таких компаний насчитывается 828. Только в первом квартале этого года их стало на 135 больше. Это объясняется завершением строительства Центра «умной» промышленности. Представитель министерства Пак Чин Ёль сообщил о планах создания фонда развития, который будет контролировать ситуацию в инновационных городах, напомнив о намерении расширить инвестиции в целях активизации предпринимательства. В настоящий момент министерство предоставляет помощь компаниям, открывающим производство в таких городах, в виде кредитования до 80% от стоимости земли в течение трёх лет с начала работы.