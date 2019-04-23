РК и США обсудят вопросы совместной обороны

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23-24 апреля в Вашингтоне состоится 15-е заседание южнокорейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Участники мероприятия намерены обсудить результаты второго северокорейско-американского саммита в Ханое, обменяться оценкой ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове, а также обсудить вопросы сотрудничества в деле налаживания мира в регионе и денуклеаризации КНДР. Кроме того, стороны ознакомятся с ходом подготовки к передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Стороны представляют начальник управления оборонной политики министерства обороны РК Чон Сок Хван и помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Азии и Тихоокеанском регионе Дэвид Хэлви. Их будут сопровождать высокопоставленные представители оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран. Подобные заседания проводятся с 2012 года.