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Экономика

РК заинтересована в расширении экспорта риса

Write: 2019-04-23 11:09:13Update: 2019-04-23 18:06:22

РК заинтересована в расширении экспорта риса

Photo : YONHAP News

23 апреля Управление по развитию сельскохозяйственных районов провело в Сувоне симпозиум по активизации экспорта риса. В мероприятии приняли участие производители,  представители профильных учреждений и экспортёры. Участники обменялись данными о возможных мерах по расширению поставок за рубеж отечественного риса. В последнее время южнокорейский рис различных сортов экспортируется в США в небольших количествах. Главным образом, он сбывается среди представителей корейской диаспоры. В ходе симпозиума были затронуты вопросы политики экспорта риса, меры по улучшению условий его хранения и распространения, направления развития особых сортов, обсуждены конкретные примеры экспорта риса. 
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