Южнокорейский фильм «Дверной замок» получил награду в Брюсселе

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Фильм южнокорейского режиссёра Ли Гвона «Дверной замок» получил высшую награду в категории «триллеры» 37-го Брюссельского международного фестиваля фантастических фильмов, который проходил с 9 по 21 апреля. Об этом сообщили в Корейском культурном центре в ЕС. Данный фестиваль входит в тройку крупнейших подобных мероприятий наряду с кинофестивалем Фантаспорту в Португалии и Ситжес в Испании. В конкурсной программе в категориях «фантастика», «триллер» и «хоррор» были представлены 97 картин, в том числе 11 южнокорейских лент. Среди них «Вместе с богами: последние 49 дней», «Бешеный бык» и другие. Премии «Золотой ворон» удостоена нидерландская картина «Маленький монстр».