США решили не продлевать срок исключений из «нефтяных» санкций против Ирана

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США решили не продлевать срок действия исключений из «нефтяных» санкций против Ирана. Таким образом, со 2 мая, когда истекает этот срок, страны, импортирующие иранскую нефть, должны искать других поставщиков. В случае продолжения сотрудничества с Ираном они окажутся под санкционными мерами США. В настоящий момент восемь государств в виде исключения имеют возможность закупать иранскую нефть, которая находится под американскими санкциями. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Дональд Трамп принял вышеуказанное решение, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю. Крупнейшими импортёрами нефти из Ирана являются Китай, РК, Индия и Япония. В Пекине уже критикуют меры Вашингтона, назвав их односторонними. Южнокорейское правительство намерено приложить максимум усилий для того, чтобы США учли позицию Сеула, который во многом зависит от поставок иранских жидких углеводородов. Такая ситуация, помимо прочего, вызвала дестабилизацию мировых цен на нефть.