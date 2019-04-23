В Сеуле состоится фестиваль «Наурыз»

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27-28 апреля на площади Чхонгечхон в центре Сеула состоится весенний фестиваль стран Центральной Азии «Наурыз». Этот праздник символизирует приход весны по астрономическому солнечному календарю и начало нового года. Он распространён среди иранских и тюркских народов. В ходе мероприятия можно будет посмотреть танцевальные и музыкальные выступления коллективов Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Кроме того, там состоится показ традиционных нарядов и современной моды. Участники мероприятия смогут сыграть в центральноазиатские игры и попробовать кухню этих стран. На площади будут работать павильоны посольств пяти стран, Азиатско-Тихоокеанского центра сотрудничества и информации по нематериальному культурному наследию, Центра культуры Азии, Университета иностранных языков Хангук, Ассоциации дружбы РК и стран Центральной Азии и других организаций.