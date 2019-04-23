«Чосон кёрю» проводит в Пхеньяне экономический форум

Photo : YONHAP News

Международная организация «Чосон кёрю» проводит в Пхеньяне форум с участием северокорейских компаний. Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook. Указывается, что в рамках форума 17 экономических экспертов из Европы и Азии знакомят 100 представителей руководства северокорейских предприятий с методами эффективного менеджмента. Мероприятие продлится до 27 апреля. Эксперты также намерены провести консультации об экономической деятельности и выходу на мировой рынок. Штаб-квартира «Чосон кёрю» находится в Сингапуре. С 2010 года она проводит в КНДР образовательные программы в сфере управления, финансовых услуг и экономической политики. Ежегодно их участниками становятся около пятисот северян.