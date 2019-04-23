МИД Японии: Отношения между Сеулом и Токио находятся в очень сложном положении

Photo : YONHAP News

Отношения РК и Японии находятся в очень сложном положении. Об этом говорится в «Синей книге по дипломатии» за этот год, обнародованной 23 апреля главой ведомства Таро Коно. Таким образом, в документе отражено недовольство Токио рядом факторов в отношениях с РК, в том числе, решением южнокорейского суда, обязавшего японские компании выплатить компенсацию корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации. Примечательно, что выражение «рабочие из числа принудительно мобилизованных гражданских лиц», использовавшееся в прошлогоднем издании книги, на этот раз заменено на «рабочие с Корейского полуострова». В данных выражениях прослеживается отражение утверждений администрации Синдзо Абэ о том, что речь идёт не о принудительной мобилизации, а о добровольных работниках, которые привлекались к работе по контракту. Что касается проблемы жертв сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны, то в книге говорится, что этот вопрос уже решён и не подлежит пересмотру. Как и следовало ожидать, сохранены пункты, в которых южнокорейские острова Токто называют японской территорией. Как и в прошлом году, указывается, что РК незаконно заняла эти острова. Между тем, в книге уменьшено количество выражений о политике максимального давления на КНДР. Это связано со стремлением Синдзо Абэ развивать контакты с Севером.