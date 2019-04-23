В РК возмущены посещением японскими политиками храма Ясукуни

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Правительство РК выразило сожаление по поводу того, что 23 апреля японские парламентарии посетили токийский храм Ясукуни. В опубликованном во вторник заявлении представителя МИД говорится, что южнокорейское правительство выражает разочарование и сожаление в связи с посещением японскими политиками этого храма. Также выражена надежда на то, что Япония восстановит доверие мирового сообщества, встав на путь мира, осознав и признав ошибки прошлого. В группу, совершившую паломничество в храм, входили депутаты от разных политических партий. 21 апреля премьер-министр Синдзо Абэ направил Ясукуни ритуальное подношение. Абэ с 2013 года воздерживается от посещений храма, чтобы не осложнять отношения с Китаем и РК. В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами японцев, погибших в войнах со второй половины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казнённые после капитуляции Токио во Второй мировой войне.