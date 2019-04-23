Кредиторы выделят авиакомпании Asiana 1,4 млрд долларов

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Кредиторы южнокорейской авиакомпании Asiana, в том числе банк Саноп, приняли решение вложить в неё 1 трлн 600 мрд вон или 1 млрд 400 млн долларов для преодоления кризиса ликвидности. Данное решение было принято 23 апреля на правительственном заседании по вопросам укрепления промышленной конкурентоспособности, проведённом вице-премьером по вопросам экономики Хон Нам Ги. 500 млрд вон будут предоставлены путём приобретения бессрочных облигаций. Кроме того, будет введена кредитная линия до 800 млрд вон на случай форс-мажора. Хон Нам Ги также заявил о планах приложить усилия для улучшения финансового положения Asiana, в том числе закрытия убыточных направлений, одновременно продвигая проект слияния или поглощения Asiana с целью заключить контракт в этом году.