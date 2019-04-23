Южнокорейские учёные разработали технологию повышения объёмов производства водорода

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Южнокорейские учёные разработали технологию, которая поможет увеличить производство водорода более чем в 30 раз. Водород сегодня является одним из приоритетных направлений энергетической политики многих стран мира. Однако у него есть минус, связанный с трудностями в налаживании массового производства. Отечественные учёные решили эту проблему. Обычно водород получают при световом воздействии на фотокатализатор «диоксид титана» и химическом взаимодействии. Учёные совместили фотокатализатор с элементом меди. В итоге объём производимого водорода вырос в 33 раза по сравнению с обычным методом. По данным свойствам медный катализатор схож с высокоэффективным фотокатализатором с применением белого золота. К тому же производство в достатке можно обеспечить недорогим медным сырьём, долговечность которого практически не ограничена. Ожидается, что это открытие внесёт вклад в активизацию коммерциализации водорода. Статья о результатах данных исследований опубликована в научном журнале Nature Materials.