На Филиппинах произошло сильное землетрясение

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22 апреля на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился на глубине 40 км. Второе сильное землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник в 226 километрах к юго-западу от города Себу. Очаг располагался на глубине 86 км. По состоянию на 17:00 по корейскому времени поступили данные о 15 погибших. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Как сообщают местные власти, землетрясение вызвало повреждения многих строений и дорог. Повреждения получил международный аэропорт Кларк в провинции Пампанга. В этой связи ещё в понедельник аэропорт был закрыт. Его работу планируется возобновить в среду или четверг. По данным телеканала CNN Philippines, были отменены более ста рейсов. В этой связи около 500 пассажиров, зарегистрированных на рейсы в РК, вынуждены ожидать возобновления работы аэропорта.