Главы КНДР и России встретятся 25 апреля во Владивостоке

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Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент России Владимир Путин проведут переговоры 25 апреля во Владивостоке, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, по словам которого, программа саммита «обычная» - беседа в узком составе, переговоры в составе делегаций, а затем официальный приём. По словам Ушакова, главы КНДР и России обсудят различные аспекты двусторонних отношений, в частности, состоится обмен мнениями по политическим, экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. В центре внимания будет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова. В Москве визит Ким Чон Ына считают ключевым событием за все последние годы, так как он имеет важное значение с точки зрения содействия политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова и обеспечения безопасности Северо-Восточной Азии в целом,- подчеркнул Ушаков. Между тем, как сообщили российские СМИ, специальный поезд северокорейского лидера пересёк в среду утром границу КНДР и России и прибыл на пограничную станцию Хасан по пути во Владивосток. Ранее агентство ЦТАК сообщило об отъезде Ким Чон Ына в Россию, не уточнив, откуда отправился его поезд и каков его пункт назначения. Северокорейские СМИ сообщили, что лидера КНДР сопровождают в поездке заместители председателя ЦК ТПК Ким Пхён Хэ и О Су Ён, глава МИД Ли Ён Хо, начальник генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль, первый заместитель министра иностранных дел Чхве Сон Хи и другие официальные лица. При этом супруга Ким Чон Ына в списке сопровождающих лиц не упоминается. Российскую сторону на переговорах, как сообщалось ранее, будут представлять вице-премьер Юрий Трутнев, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, глава РЖД Олег Белозёров, заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.