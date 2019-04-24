Правительство РК одобрило дополнительный бюджет на сумму 6,7 трлн вон

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Правительство РК одобрило в среду выделение дополнительного бюджета на сумму 6 трлн 700 млрд вон или 5 млрд 800 млн долларов. Основную часть этой суммы – 4,5 трлн вон планируется потратить на серию мер по активизации экспорта, укреплению социальной сферы и созданию новых рабочих мест. 1,5 трлн вон составят затраты на реализацию программы борьбы с микропылью в атмосферном воздухе. Остальные средства предстоит затратить на программу ликвидации последствий стихийных бедствий. Выступая на заседании правительства, вице-премьер, министр экономики и финансов Хон Нам Ги отметил, что принятие дополнительного бюджета поможет преодолеть замедление экономического роста, увеличив ВВП на 0,1% до показателя в 2,6%. В четверг законопроект о дополнительном бюджете будет направлен на рассмотрение Национального собрания. Для его утверждения необходимо участие в пленарном заседании как минимум 151 из 300 депутатов. В соответствии с регламентом, документ будет считаться принятым, если его поддержит простое большинство участников заседания – минимум 76 депутатов.