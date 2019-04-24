Президент РК Мун Чжэ Ин вернулся из поездки в Центральную Азию

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Президент РК Мун Чжэ Ин вернулся во вторник вечером в Сеул, завершив восьмидневный визит в Центральную Азию, в ходе которого он посетил Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. Южнокорейский лидер написал в социальных сетях, что задача Сеула - открыть эру «железного шёлкового пути» со странами Центральной Азии. Глава государства обещал, что результаты визита будут способствовать активизации южнокорейской экономики. Накануне представитель его администрации сообщил, что Мун Чжэ Ин заручился поддержкой лидеров трёх стран в реализации «новой северной политики» Сеула.