Полиция провела обыски в филиалах KEPCO

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Сотрудники полиции провели во вторник обыски в двух филиалах Корейской электроэнергетической корпорации KEPCO в городах Сокчхо и Канныне провинции Канвондо. Обыски проведены в рамках расследования причин крупномасштабного лесного пожара, произошедшего в данной провинции 4 апреля. По одной из версий, выдвигаемых следствием, причиной пожара стал обрыв провода, соединяющего кабель высоковольтной линии с распределительных устройством, установленным на опоре линии электропередач. Обрыв вызвал возгорание провода, от которого огонь перекинулся на соседние деревья. Как сообщается, в ходе обысков изъяты документы, касающиеся работы линий электропередач, их технической проверки и ремонта. Если подтвердится, что причиной обрыв провода стали не природные явления, а халатность сотрудников KEPCO, то на компанию может быть возложена вся ответственность за лесной пожар. Ей придётся также возместить ущерб местным жителям.