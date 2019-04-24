Судоходная компания Hyundai Merchant Marine откроет контейнерную линию между РК и Россией

Судоходная компания Hyundai Merchant Marine запланировала открытие в мае новой контейнерной линии между портами Пусан в РК и Восточный в России. Линию будет обслуживать контейнеровоз вместимостью 1 тыс. двадцатифутовых контейнеров. Партнёром южнокорейского перевозчика станет российская судоходная компания FESCO, которая выделит ещё более крупное судно вместимостью 1.200 двадцатифутовых контейнеров. В настоящее время Hyundai Merchant Marine в сотрудничестве с французской компанией CMA-CGM осуществляет перевозки на линии China Russia North между портами Циндао, Шанхай и Нинбо в Китае и российским Владивостоком. Ещё одна линия, как ожидается, поможет улучшить финансовое состояние Hyundai Merchant Marine, убытки которой составили в прошлом году 545 млн долларов.