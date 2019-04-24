Цены на DRAM продолжают падать из-за избыточного предложения

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Цены на динамическую память с произвольным доступом Цены на DRAM продолжают падать из-за избыточного предложенияЦены на динамическую память с произвольным доступом DRAM продолжают падать из-за низкого спроса и высокого уровня имеющихся запасов. Как сообщает в среду компания DRAMeXchange, филиал TrendForce, средняя цена 8-гигабитного DDR4 DRAM составляет 4,11 доллара, сократившись за год на 35,2%. Это более чем вдвое ниже максимальной цены 9,69 доллара в декабре 2017 года. По прогнозам TrendForce, цены на мобильные DRAM упадут во втором квартале на 10-15%, а на DRAM для серверов - на 20%. Вопреки более ранним прогнозам, ускоряющееся снижение цен не стимулировало восстановления спроса, - говорится в сообщении TrendForce. Ожидается, что падение цен на микросхемы памяти приведёт к дальнейшему снижению доходов южнокорейских производителей.продолжают падать из-за низкого спроса и высокого уровня имеющихся запасов. Как сообщает в среду компания DRAMeXchange, филиал TrendForce, средняя цена 8-гигабитного DDR4 DRAM составляет 4,11 доллара, сократившись за год на 35,2%. Это более чем вдвое ниже максимальной цены 9,69 доллара в декабре 2017 года. По прогнозам TrendForce, цены на мобильные DRAM упадут во втором квартале на 10-15%, а на DRAM для серверов - на 20%. Вопреки более ранним прогнозам, ускоряющееся снижение цен не стимулировало восстановления спроса, - говорится в сообщении TrendForce. Ожидается, что падение цен на микросхемы памяти приведёт к дальнейшему снижению доходов южнокорейских производителей.